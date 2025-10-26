Çocukları için gitti: Eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti.



Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39) ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.



Çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı.



KÖSE HASTANEYE KALDIRILDI, KOÇ GÖZALTINA ALINDI



Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Köse, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.