Samsun'da sosyal medya üzerinden porno yayınlayan ve küçük yaştaki çocukları istismar etmeye çalışan bir kişi, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyeti'ne bağlı siber polis ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde sahte Twitter hesapları açarak çocukları cinsel istismarda bulunmaya çalışan 57 yaşındaki S.Ö'yü takibe aldı.
Çalıştığı çay ocağında yakalanan zanlının ev ve işyerindeki dijital materyallere el konuldu.
Sahte iki hesaptan çocuk pornosu görüntüleri paylaştığı belirlenen zanlının, başka hesaplardan da çocuk pornosu görüntüleri istediği ve küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etmek için teklifte bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.