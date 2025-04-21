Çocukların kavgasına aileler dahil oldu, silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Dört şüpheli ise gözaltına alınıp, tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iddiaya göre, aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti.
Çocukların durumu anlatması ile bu kez aileler arasında tartışma çıktı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kurşunlar Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ile Basit K.'ye (10) isabet etti.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı.
DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diğer yaralının tedavisi sürerken, olaya karıştığı belirlenen Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. gözaltına alındı.
Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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