Çocukların kavgasına aileler dahil oldu, silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iddiaya göre, aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti.

Çocukların durumu anlatması ile bu kez aileler arasında tartışma çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kurşunlar Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ile Basit K.'ye (10) isabet etti.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yaralının tedavisi sürerken, olaya karıştığı belirlenen Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. gözaltına alındı.

Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.