Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak’ta M.N.A. ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.

M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan’a anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak kavga ettiği arkadaşının evine gitti.

İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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