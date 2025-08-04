Çocukların kavgasına aileler karıştı, 12 kişi vuruldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavga büyüdü, 12 kişi silahla yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İskanevleri mahallesinde meydana geldi.



Çocukları kavga eden iki aile arasında kahvede çıkan tartışma sokağa taştı.



Silahların kullanıldığı olayda 12 kişi yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bir araca da isabet etti.



Polis mahallede geniş çaplı önlem aldı.