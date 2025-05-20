Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı

Bursa İnegöl'de çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla 200 kişinin dahil olduğu kavgaya dönüştü.



Olay, gece saatlerinde Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.



Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü.



Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada, gruplar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.



Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Arbede sırasında park halindeki bir aracın da camları kırıldı.