Elazığ'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu, mahalle karıştı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddia göre henüz öğrenilemeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya, ilk olarak kadınlar karıştı.

Kadınlar birbirine girerken ardından kavgaya erkeklerde müdahil oldu.

Sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

