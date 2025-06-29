Çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu, mahalle karıştı

Elazığ'da çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Sopaların kullanıldığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu, mahalle karıştı

'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu, mahalle karıştı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddia göre henüz öğrenilemeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya, ilk olarak kadınlar karıştı.

Kadınlar birbirine girerken ardından kavgaya erkeklerde müdahil oldu.

Sopaların kullanıldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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