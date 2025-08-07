Çocukların kavgasına anneler de dahil oldu: "Abla sakin olun"

Kağıthane'de bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgaya anneler de dahil oldu.

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre semtteki bir parkta oynayan iki erkek çocuktan biri diğerine vurdu.

Bunu gören mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret etti.

Hakareti duyan diğer çocuğun annesi parka gelerek kadınla tartışmaya başladı.

ARAYA ESNAF GİRDİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kadın birbirine girdi.

Parkta saç saça baş başa kavga eden kadınları, sokaktaki esnaf ayırdı.

"ABLA SAKİN OLUN"

Kavga eden tarafları kayda alan bir çocuk ise "Abla sakin olun." diyerek kadınları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada kavgaya şahit olan mahalle sakinlerinden bazıları çocuklarının gözü önünde kavga eden kadınlara "Ne yapıyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.