Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler arasında çıkan kavgada bir kişi, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü

Kapaklı’nın Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak üzerinde oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

Çocukların ailelerinin de karıştığı olayda iki aile arasında bıçakların da kullanıldığı kavgada kalbine bıçak darbesi alan Hacı Çelik (44), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralı Hacı Çelik, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve müteahhitlik yaptığı belirtilen Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi E.O.'yu (37) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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