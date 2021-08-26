Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, çocukların kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise ağır yaralandı.



Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı.



İddiaya göre, akraba iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi yüzünden çıkan tartışma, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Olayda M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız(35) ise hayatını kaybetti.



Yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.