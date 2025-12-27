Çocukların korunması için 162 öneri. TBMM Çocukların Korunması Komisyonu taslak rapor yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocukların Şiddet TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu taslak rapor yayımladı.

RAPORDA "ÇOCUK BAKANLIĞI" ÖNERİSİ DE VAR

Raporda "TBMM bünyesinde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulmalı. Çocukların korunması ve istismarın önlenmesi için bakanlık veya birim oluşturulmalı." önerileri yer aldı.

Raporda, çocuğa karşı her türlü ihmal, istismar ve şiddetin önlenmesi için 162 öneri yer aldı.

İstismar suçundan cezaevine girenlerin çıktıktan sonra da takip edilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiği söylendi.

"DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELİK YAPTIRIM VE DENETİM ARTIRILMALI"

Öneriler arasında çocuklara özel yayın yapan içerikler ve gelişimlerine uygun kaynaklar sağlayan bir dijital yapı kurulması da var.

Ebeveynlerin ihtiyaç duyacağı bilgilerin yer alacağı bir internet sitesi de önerildi.

Çocukların yetişkin içeriklerine erişimini engellemeyen dijital platformlara yaptırımların artırılması istendi.

Raporda, ebeveyn ile ilk 3 yaş azami birlikteliğe imkan sağlayacak aile dostu çalışma koşulları oluşturulması gerektiği de belirtildi.

Komisyon üyelerine gönderilen rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak.