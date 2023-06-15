Çocukların maytap attığı kamyonet alev alev yandı

Bursa'da bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'de 3 çocuk, park halindeki kamyonetin kasasına torpil attı.
Torpilin patlamasıyla kamyonette yangın çıktı. Alevleri gören araç sahibi, yangını söndürmede başarılı olamayınca aracı daha güvenli bir yere çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerasında yangının çocuklar tarafından çıkarıldığı anlaşılınca mağdur komşu durumu savcılığa bildirdi.
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