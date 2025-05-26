Çocukların oyun parkında yaktığı ateş vatandaşlar tarafından söndürüldü

Olay, Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığı'nın da bulunduğu Yaşargil Sokak'taki bir çocuk oyun parkında meydana geldi. İddialara göre oyun alanının üst katında yaşı küçük bir çocuk grubu tarafından ateş yakıldı.

Parkın kaydırak bölümünde tutuşturulan kozalaklar, alevlerin büyümesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Oyun parkının yanan bölümlerinde ise maddi hasar meydana geldi.