Çocukların oyunu kanlı bitti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde iddiaya göre, arkadaşının evine giden 14 yaşındaki Osman Cuma, arkadaşıyla birlikte tüfekle fotoğraf çektirdikleri esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfek ateş aldı.

Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cuma'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yadnan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.