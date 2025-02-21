Çocukların oyunu ölümle bitti: Kazayla 11 yaşındaki ablasını vurdu

Dün gece Sakarya'nın Geyve ilçesinde Çeltikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 11 yaşındaki Elanur E., evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

OYUN OYNARKEN ABLASINI VURDU

Olaya ilişkin acı detay da ortaya çıktı. Anne ve babaları evde olmadığı sırada Elanur E., kardeşi R.E. (8) ve komşularının diğer 3 çocuğuyla oyun oynamak için bir araya geldiği, bu esnada R.E.'nin eline aldığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş aldığı öğrenildi.

Tüfekten çıkan saçmalar başına isabet eden Elanur E. ağır yaralanırken, kardeşi R.E.'nin ise tüfeğin geri tepmesi neticesinde yaralandığı belirlendi.

Ablasını oyun oynadığı sırada yanlışlıkla vuran ve tüfeğin tepmesi neticesinde yaralanan R.E.'nin ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

ANNE VE BABANIN İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde polis karakoluna götürülen anne ve babanın ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elanur E., Geyve Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.