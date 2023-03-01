Çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe'de bulunan bir parkta iddiaya göre arkadaşlar Ö.F.D. (15) ile H.B.'nin (13) parktaki şakalaşması kısa sürede kavgaya döndü.



Dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda H.B. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Ö.F.D.'ye doğru hamle yaptı.



GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ÇOCUK KURTARILAMADI



Ö.F.D. göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, H.B. olay yerinden uzaklaştı. ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Göğsünden yaralanan Ö.F.D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ARKADAŞINI MERAK EDEREK HASTANEYE GİDİNCE YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bıçakladığı arkadaşını merak ettiği için hastaneye gelen H.B.'yi, hastanede gözaltına aldı.



Şüpheli H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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