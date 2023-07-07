Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı

"ÇOCUĞUMU BAŞKA YERE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM"

Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, “Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş.” şeklinde konuştu.



"HER GÜN AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ"

Kardeşinin kaçarken yaralandığı öne süren Hilal Küçükosman, “Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar kendi evlerinin bahçesinde bile oturamıyor. Biz yaşlı annesi var rahatsız oluyordur diye hep yuttuk ama artık dayamıyoruz.” dedi.