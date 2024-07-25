Çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Manisa'da çocuklar arasında çıkan tartışma iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre otomobille çarptıktan sonra bıçaklanan İsmail Sönmez, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

’nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde mahalledeki okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de karışınca taraflar arasında husumet oluştu.

Sevimli ve Sönmez aileleri arasında bugün yeniden gerginlik yaşandı. Sevimli ailesinden kalabalık bir grup, Sönmez ailesinin yaşadığı apartmana giderek, hakaretler yağdırıp, oturdukları dairelere taş fırlattı. Bunun üzerine Sönmez ailesi fertlerinin de aşağıya inmesiyle apartmanın bahçesinde bıçaklı çıktı. Yaşanan arbede sırasında iddiaya otomobilin çarpması sonucu yere düşen İsmail Sönmez, ardından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi üzerine Sevimli ailesinin bireyleri olay yerinden kaçtı. Bu arada otomobille ezildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan İsmail Sönmez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sönmez, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

CAMLAR KIRILDI, BİNADA KURŞUN İZİNE RASTLANILDI

Olay yerinde yapılan incelemede Sönmez ailesinin yaşadığı apartmandaki dairelerin camlarının kırıldığı görülürken, binada kurşun izlerine rastlanıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı şüphesiyle Sevimli ailesi bireylerinden çok kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada polis ekipleri iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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