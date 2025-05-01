Çocukların tren vagonunda tehlikeli oyunu
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde üç çocuk, canlarını hiçe sayarak hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadı.
Osmaniye'de Toprakkale Tren Garı'nda üç çocuk, yük treninin geçtiği sırada raylara yaklaşarak vagona tutundu.
Çocuklardan biri vagona çıktı, ikisi de koşarak trene asıldı.
Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı.
Çocukların tehlikeli oyunu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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