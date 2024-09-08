Çocukların tüfekle acı oyunu: 12 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında Deniz Ş. ve Emir K., Y.G.'nin ağabeyinin evinde oyun oynamak için buluştu.



Bu sırada Y.G. evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar Deniz Ş. ve Emir K.'ye isabet etti.