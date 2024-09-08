Çocukların tüfekle acı oyunu: 12 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş almasıyla 10 yaşındaki Deniz Ş. hayatını kaybederken 12 yaşındaki Emir K. ağır yaralandı. Y.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocukların tüfekle acı oyunu: 12 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında Deniz Ş. ve Emir K., Y.G.'nin ağabeyinin evinde oyun oynamak için buluştu.

Bu sırada Y.G. evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar Deniz Ş. ve Emir K.'ye isabet etti.

Çocukların tüfekle acı oyunu: 12 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti - 1 Deniz Ş.

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Ş.'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Y.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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