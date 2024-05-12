Çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeği ile oynarken vurduğu 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.



İlçe merkezinde ikamet eden Miraç Güvenir (9) Anneler Günü'nü kutlamak için ailesiyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine gitti.

Miraç Güvenir, anneannesinin evinde sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K. ile oynamaya başladı. İki kuzen evin üst katında oynarken C.Ç.K. dedesine ait tüfeği alarak kuzenine doğrultunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Miraç Güvenir yere yığıldı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miraç Güvenir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Çevrede güvenlik önlemi alan Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde inceleme yaptı.



Güvenir'in cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken kuzeni C.Ç.K. ailesiyle ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.



Olaya şahit olan anneanne Yıldız Barış'ın, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri ayrı sakladığını, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi.