Çocukların yaratıcı gücünü keşfeden festival başlıyor

Birbirinden Eğlenceli Atölyeler ve Konserler



Çocukların heyecanla beklediği “Yaratıcı Çocuk Festivali” dev alanlarda binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi çok önemli atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak. Tüm zamanların en büyük gösteri sahnesinde; 30’un üzerinde konser ve eğlenceli gösterilerle aileler; göz göze, diz dize beraberce eğlenmenin tadına varacaklar. Yazar Şermin Yaşar ve Sunay Akın’ın ‘Hoş geldiniz’ diyerek başlayacağı Yaratıcı Çocuk Festivali sahne programı Yeni Türkü, Ezo Sunal, Evrencan Gündüz, Safiye ve Emrehan konserleri, tiyatro oyunları, mim sanatçıları, jonglörler, sihirbazlar, balon şovlarla 0-99 yaş herkese hitap edecek. Festival; yüz boyama köşeleri, balon katlama sanatçıları, Yaratıcılık Korteji ve önemli markaların stant etkinlikleriyle benzersiz bir deneyimi KüçükÇiftlik Park’a taşıyacak.

Faber-Castell ana sponsorluğundaki Yaratıcı Çocuk Festivali’nde; EnerjiSA, Bahçeşehir Koleji, CarrefourSA, Dynavit, Enterogermina, Lego, Nestle Nesquik, Ozmo, Pritt, Anadolu Hayat Emeklilik, Arçelik, Decathlon, Dimes, Finish, Hipp, Mattel, MEÇ Okulları, Mixmey, Novakid, odeabank, Oral-B, Tefal, gibi önemli markalar da sponsor olarak yer alıyor



Çocukları; merak eden, düşünen, hisseden, ilham alan, ilham veren gerçek birer sanatçı olarak gören ve bu farkındalıkla oluşturulan festivale yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekleniyor.



Festival programı hakkında detaylı bilgiye ve biletlere https://yaraticicocukfestivali.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.