Çocukların yaratıcı gücünü keşfeden festival başlıyor

Ülkemizin çocukları odağına alan en büyük etkinliği olan “Yaratıcı Çocuk Festivali”, 8-9 Haziran tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta düzenlenecek. Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek olan festivalde birbirinden eğlenceli ve öğretici 100’den fazla etkinlik yer alacak.

Bu etkinliklerde çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederken, aileler de keyifli söyleşi ve konserler eşliğinde tadına doyulmaz bir gün yaşayacaklar.



Festival Programı Dopdolu



“Yaratıcı Çocuk Festivali” binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, ekoloji, tasarım, bilim, trafik ve ileri dönüşüm alanlarında yapılacak nitelikli öğretici atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak. Aileler konserler, eğlenceli şovlar ve seçkin markaların onlar için hazırladığı ikram ve etkinliklerle dolu iki günün tadını çıkartacaklar. Festivalin sahne programında yer alacak birbirinden özel isimler ise Evrencan Gündüz, Nejat Yavaşoğulları ve Safiye. Yaratıcı Çocuk Festivali; yaratıcı kabare, büyüleyici cycling, fantastik bilim, bubble ve balon katlama şovları, pandomim sanatçıları, jonglörler, sihirbazlar, hediyeler, yarışmalar ve sürprizlerle dolu, eğlenceli bir hafta sonunu 5’inci yaşında Kadıköy Festival Park’a taşıyacak.

