Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen Metin Ç., (42) çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. (43) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç., eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.
Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
Çocuklarına şiddet uyguladığı için tepki gösteren eşini bıçakladı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'da eve alkollü gelen bir kişi, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren karısını bıçaklayarak ağır yaraladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.