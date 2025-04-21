Çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

Kayseri'de okul önünde çocuklarını bekleyen B.K., eski eşi tarafından bıçaklandı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde iki çocuğunu bekleyen B.K. ile eski eşi G.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.B, eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...