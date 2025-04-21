Çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde iki çocuğunu bekleyen B.K. ile eski eşi G.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.B, eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

