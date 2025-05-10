Çocuklarını dilendirenlere yasal işlem

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turizm yoğunluğu olan mahallelerdeki cadde, sokak ve sahil bölgelerinde işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında denetimlerini sıklaştırdı.



Ekipler, Bodrum ilçe merkezinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve bağlı bulunan sokaklarında, Kumbahçe sahili, Neyzen Tevfik Caddesi, Gümbet, Bitez, Müskebi, Yahşi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde özellikle işgaliye konularında esnaf ve işletmeleri uyararak tespit tutanağı düzenliyor.

DİLENCİ VE SEYYAR SATICI

Zabıta ekipleri; Bodrum cadde, sokak ve kavşaklarında halkın duygularını sömürerek dilenenlere yönelik de gece gündüz uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.



Zabıta ekiplerinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamada çocuklarını dilendirerek suç işleyen 6 şüpheli tespit edildi.



Polis ve zabıta ekiplerinin ortak uygulaması kapsamında Y. A., Y. Ö., G. A., C. H., E. H., ve Ş. R. isimli şahısların yaşı küçük öz çocuklarını kullanarak dilencilik yaptıkları tespit edilirken zabıta personelince 5326 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Polis Merkezi Amirliğince de adli işlem uygulandı. Zabıta ve polis ekiplerinin dilencilere yönelik denetim ve uygulamaları devam edecek.