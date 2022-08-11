Çocuklarını kebapçıya bırakıp kaçtı

Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Çocuklar korumaya alındı.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 12:24

Çocuklarını kebapçıya bırakıp kaçtı

'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.

''SİZİ 10 GÜN SONRA ALACAĞIM''

30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.

İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.

İş yeri sahibi Şaban Erkek İş yeri sahibi Şaban Erkek

Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.

KARDEŞLER KORUMA ALTINDA

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.

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