Çocuklarını kebapçıya bırakıp kaçtı

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 12:24
Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.
''SİZİ 10 GÜN SONRA ALACAĞIM''
30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.
İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.
Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.
KARDEŞLER KORUMA ALTINDA
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.