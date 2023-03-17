Çocuklarını okuldan alan anne beton mikserin altında kaldı

"KADIN TEKERİN ALTINA GELİYOR, ÇOCUKLAR GELMİYOR"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ahmet Çalcı, "Çocuğunu okuldan alıp geliyor. Karşıya geçmek isterken kaza oluyor. İki tane çocuğu yanında varmış. Çocuklar babaannedeymiş onlarda her hangi bir sıkıntı yok. Burası dört yol ağzı sürekli kazalar oluyor. Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA DA OLAY YERİNE GELDİ"

Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da olay yerine geldi.

Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor." dedi. Usta, kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadının çocuklarıyla birlikte beton mikserinin altında kaldığı, kazadan sonra çocukların ayağa kalktığı, kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.