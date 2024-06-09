Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Niğde’de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve çocuklarını almak için kayınpederi C.D.'nin evine giden R.T. (32), iddiaya göre kayınpederini çocuklarını vermek istemeyince bıçakladı.

Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.D.'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, şüphelisi R.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...