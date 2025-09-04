Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı: Mahkemeden karar
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp iki çocuğunun boğazına bıçak dayayan Ş.A.'nın yargılandığı davada mahkeme görevsizlik kararı verdi.
İzmir'de çocuklarının boğazına bıçak dayayan Ş.A. hakkında mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı.
Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin "Tehdit" suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi.
GÖREVSİZLİK KARARI
Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.
Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, iki çocuğunu eşi Ş.A.'ya bırakıp Burdur'a gitti.
Ş.A., 18 Kasım 2024'te Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.
Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu.
Ekipler, Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Ş.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Gerekli incelemelerden sonra çocuklar annelerine teslim edildi.
Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Ş.A. hakkında, "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" iddiasıyla toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.
İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine sanık, yeniden tutuklandı.
