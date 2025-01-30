Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba için tepki çeken karar
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba, ilk duruşmada tahliye edildi. Karar tepki çekti.
İzmir'de eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba hakkında tahliye kararı verildi.
Olay, 18 Kasım 2024 tarihinde İzmir'de yaşandı. 32 yaşındaki Ş.A., eşi F.A. ile boşanma aşamasındaydı. 3 ve 7 yaşındaki çocukları babayla kalıyordu.
EŞİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP TEHDİT ETTİ
Zanlı, Burdur'da bulunan eşini görüntülü aradı, çocuklarının boğazına bıçak dayayıp kadını tehdit etti.
26 yaşındaki F.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Baba hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 8,5 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması dün görüldü.
Sanık savunmasında pişman olduğunu söyledi, öfkesine yenik düştüğünü öne sürdü.
Mağdur çocuğun avukatı ise sanığın çocuklarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini belirtti, mahkemeye görevsizlik talebinde bulundu.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Savcı, sanığın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Mahkemenin kararı da böyle oldu.
Hakim, ayrıca sanığa; eşiyle aralarında yaşanan problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu, aynı suçu işlemesi durumunda bu kez tahliye vermeyeceğini söyledi.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin gilderilmesi için ertelendi.
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