Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba için tepki çeken karar

Sanık savunmasında pişman olduğunu söyledi, öfkesine yenik düştüğünü öne sürdü.

Mağdur çocuğun avukatı ise sanığın çocuklarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini belirtti, mahkemeye görevsizlik talebinde bulundu.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Savcı, sanığın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Mahkemenin kararı da böyle oldu.



Hakim, ayrıca sanığa; eşiyle aralarında yaşanan problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu, aynı suçu işlemesi durumunda bu kez tahliye vermeyeceğini söyledi.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin gilderilmesi için ertelendi.