Diyarbakır'da evinin önündeki aracına binerken Y.D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Ceylan, hayatını kaybetti.

Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

'ın Bağlar ilçesinde Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi.

Y.D. çocuklarının yanında Ceylan’ı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Y.D.’nin yakalanması için ekipleri çalışma başlattı.

