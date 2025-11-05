Çocuklarının gözü önünde ezdi | Hatice'nin feryadı: "Ölmek istemiyorum"

"YAKAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını anlattı.

Eski eşinin aracıyla ayağının üstünden geçtiğini anlatan Ekiz, Camdan kafasını uzattı, 'İstediğin yere şikayet et, zaten bir şey olmaz. Dua et sen, iki çocuğumuz yüzünden seni öldürmedim. Sakat bıraktım, yat kalk dua et' dedi." şeklinde konuştu.

Ekiz şöyle devam etti:

"- Gidip istediğim yere şikayet etmemi söyledi. 'Girip 3 ay yatıp çıkıyorum' diyor. Devletimizden yardım istiyorum. Ailemle bu tür insanlarla baş edebilecek insanlar değiliz.

- 14 yıl evli kaldım, iki çocuğum var. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hala kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hala peşimi bırakmıyor.

- Ölmek istemiyorum. Tedavi olması lazım, hasta. Kadınlar korunamıyor."