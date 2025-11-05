Çocuklarının gözü önünde ezdi | Hatice'nin feryadı: "Ölmek istemiyorum"
05.11.2025 14:18
DHA
İzmir'de Hamit Göksel Yılmaz isimli adam, eski eşi Hatice Ekiz'e çocuklarının gözü önünde otomobille çarptı. Ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Bacağında kalıcı hasar oluşma ihtimali olan kadın, "Ölmek istemiyorum." dedi.
İzmir'de Hamit Göksel Yılmaz isimli adam, eski eşine otomobille çarparak saldırdı.
Olay, 2 Kasım'da Menemen'de yaşandı.
Hamit Göksel Yılmaz isimli adam, ters yöne girip otomobiliyle iş yerinden çıkıp iki çocuğuyla yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz'e çarptı.
Yere düşen Ekiz'in yanına gelen Yılmaz'ın, "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim." dedikten sonra uzaklaştığı belirtildi.
Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
AYAĞINDA KALICI HASAR OLABİLİR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ekiz'in ayak bileği ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlendi.
Ekiz'in bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riski bulunduğu ifade edildi.
DAHA ÖNCE SEKİZ KERE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
2010 yılında evlenen çiftin geçen yıl boşandıkları öğrenildi.
Ekiz'in evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle sekiz kez şikayetçi olduğu, Yılmaz'ın kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu belirtildi.
Doktorlar, tedavi altına alınan kadının ayağında kalıcı hasar kalmasından endişe ediyor.
"YAKAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"
Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını anlattı.
Eski eşinin aracıyla ayağının üstünden geçtiğini anlatan Ekiz, Camdan kafasını uzattı, 'İstediğin yere şikayet et, zaten bir şey olmaz. Dua et sen, iki çocuğumuz yüzünden seni öldürmedim. Sakat bıraktım, yat kalk dua et' dedi." şeklinde konuştu.
Ekiz şöyle devam etti:
"- Gidip istediğim yere şikayet etmemi söyledi. 'Girip 3 ay yatıp çıkıyorum' diyor. Devletimizden yardım istiyorum. Ailemle bu tür insanlarla baş edebilecek insanlar değiliz.
- 14 yıl evli kaldım, iki çocuğum var. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hala kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hala peşimi bırakmıyor.
- Ölmek istemiyorum. Tedavi olması lazım, hasta. Kadınlar korunamıyor."