Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yolda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Doğan, önünde seyreden otomobilden inen A.A.’nın (45) silahlı saldırısına uğradı.
İbrahim Doğan, iki çocuğunun yanında kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilinin içinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan şüpheli A.A. polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Cinayet zanlısının emniyetteki ifadesinde, nişanlısının öldürdüğü kişinin boşandığı eski karısı olduğunu ve bundan kaynaklı bir husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!
İHATürkiye
Kahramanmaraş’ta bir kişi nişanlısının eski kocasını, iki çocuğunun gözü önünde öldürdü.
Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yolda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Doğan, önünde seyreden otomobilden inen A.A.’nın (45) silahlı saldırısına uğradı.