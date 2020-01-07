Çocuklarının silahlı pozuyla anneye tehdit

Mardinli Zeynep Halil (33), 4 yaşındayken geldiği Almanya'da kendisinden 11 yaş büyük akrabası Ali Halil ile görücü usulü evlendi. Evlendiğinde 17 yaşındaydı. Bu evlilikten şimdi yaşları 16, 15 ve 13 olan üç erkek ile 4 ve 7 yaşlarında iki kız dünyaya geldi. Evlilikle birlikte her şeyin değiştiğini belirten Zeynep Halil, “Giyimime karışıyor, dışarı çıkmama izin vermiyordu. Onun hizmetine girdim. İtaatsizlik ettiğim anda beni dövüyordu" dedi.



Ali Halil, 2011 yılında baldızını ağır yaralayınca yargılandı ve üç yıla mahkum oldu. 2017 yılında hapse girdi. 2019'un mayıs ayında şartlı erken tahliye edildi. Eşinin cezaevinde olduğu sırada yeniden hayata döndüğünü belirten Halil, "Yeniden yaşamaya başladım, insanlarla temasım oldu” dedi.



"DAHA DA KÖTÜ OLDU"



Hürriyet gazetesinden Ali Varlı'nın haberine göre, eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendisine daha da kötü davranmaya başladığını belirten Zeynep Halil, “Bir gün bana 'Seni öldürmek istiyorum. Ama hapse girmek istemiyorum. Belki bir kiralık katil tutarım' dedi" diye konuştu.



Eşinin geçen kasım ayında kendisine haber vermeden çocuklarını kaçırdığını ve kendisine silahlı fotoğraflarını gönderdiğini belirten Zeynep Halil, şunları söyledi:



"Ali geçen yıl kasım ayında beş çocuğumu Türkiye'ye, Adana'ya kaçırdı. Beni de Türkiye'ye istiyor. Gitmezsem beni öldürmekle tehdit ediyor. Bana telefonda 'Seni Türkiye'de mezara gömeceğim' diyor. Silahlı fotoğraflara baktığımda kalbim parçalanıyor. Çocuklarım Almanya'da doğdu. Burada okula gidiyorlardı. Hiçbiri Türkçe bilmiyor. Bu adam çocuklarıma ne yapmak istiyor, onlara ne öğretiyor? Hayatlarından endişe ediyorum. Özellikle iki küçük kızım Doğa ve Aya için büyük endişe ediyorum."

