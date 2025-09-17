Çocuklarının yanında babayı döven şüphelinin iş yeri kurşunlandı

Kocaeli'de çocuklarının yanında bir babayı dövdüğü iddiasıyla tutuklanan O.C.'nin Kartal’da bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Çocuklarının yanında babayı döven şüphelinin iş yeri kurşunlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K. ile kendisini uyardığı gerekçesiyle tartışan ve Ö.K.'ye çocuklarının yanında tokat atan O.C., polis tarafından yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen O.C.'nin Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Dolayoba Caddesi üzerindeki iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

