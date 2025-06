Çocuklarının yanında sürücüye dehşeti yaşatan şüpheliler hakkında yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Kordonboyu Mahallesi'nde trafikte yaşanan tartışmada bir kadının çocuklarının yanında dövülmesine ilişkin çalışma başlattı.

B.Y. ve A.T. isimli şüphelilerin, küçük yaştaki çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan kadın sürücü E.T. ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve A.T'nin, E.T. ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı, sürücüyü de dövdüğü belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan B.Y. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya basarak el kol hareketleri yapmıştı.

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs, bağırmaya ve hakaret etmeye başlamıştı.

Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlatmıştı.