Çoğunluğu muvazzaf asker 27 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 27 şüpheli gözaltına alındı.
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık çalışma kapsamında 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 27 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.