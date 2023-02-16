"Çok dayanıklı" denilen Ebrar Sitesi'nde can kaybı 250'yi geçti

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu.

Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250’yi geçti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi’ni örnek gösterdi. Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır." ifadesini kullandı.

"KOMŞUMUZ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI"

Ebrar Sitesi'nde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı. Yatakta olduğunu belirten Nar, deprem anında binanın sallandığını ve duvarların yıkıldığını dile getirdi. Nar, "Evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. Ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı. Balkona çıktım yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı." dedi.

Çocuklarını alıp binadan çıkmaya çalışırken binaların yıkıldığını gördüğünü ifade eden Nar, "Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'ncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu." diye konuştu.



"DEPREM BİTMEDEN YIKILMAYA BAŞLADI"

Sitede her bir katta 4 dairenin olduğunu dile getiren ve blokların büyük olduğunu söyleyen Nar, blokların büyük hasar aldığını belirtti.

"Deprem başladı henüz bitmeden binalar yıkılmaya başlamıştı zaten. Deprem bittiğinde de binaların tamamını yıkılmış olarak gördük." diyen Nar, şöyle devam etti:

"Ebrar Sitesi’nin çok dayanıklı olduğu, çok sağlam olduğu söylentisi vardı fakat bunu bilemiyoruz. Şu anda da gördüğümüz gibi yerle bir olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta olan bu korkunç depremde en çok kaybı Ebrar Sitesi verdi. Çünkü tamamı yıkılmış oldu."