"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirip seferi iptal etti

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi.



"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi.



Araçtan inen yolcular mağdur olurken boş giden otobüsün arkasından sitem etti.



"ŞOFÖRÜN YAPTIĞINI YANLIŞ BULUYORUM"



Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. 2-3 kişi konuştu diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu." dediler.



Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı ve güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

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