Gaziantep Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan polis okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.
Emniyet müdürlüğü ve polis okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
Çok sayıda polis okulu öğrencisi hastanelik oldu (Zehirlenme şüphesi)
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te çok sayıda polis okulu öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi olan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.
Gaziantep Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.