Çok yüksek riskli il Çorum'da yüz yüze eğitime ara verildi

Dün duyurulan yeni önlemlerin ardından yüz yüze eğitime ara veren ilk şehir Çorum oldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Covid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.



Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" dedi.



MEB'İN AÇIKLAMASI

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.