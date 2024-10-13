Çöken balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonu çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı.
Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı. Yaralılar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürülen 2 kişi, ambulansta can verdiler.
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