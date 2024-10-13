Çöken balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonu çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Çöken balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı.

Çöken balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti - 1

Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi altında kaldı. Yaralılar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürülen 2 kişi, ambulansta can verdiler.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...