Çöken binadan internet kablosu ile kurtuldular

Kahramanmaraş'taki ilk depremde yaşadıkları binanın ilk katı çöken aile, 3'üncü kattan internet kablosuna tutunarak kurtuldu.
6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde, Zeliha Demir (43) ile kızları Hülya (23) ve Medine Demir'in (12) oturduğu 4 katlı binanın ilk katı yıkıldı.
Merdivenleri de yerle bir olan binadan çıkmak için çözüm arayan Demir ile 2 kızı, balkon demirine internet kablosu bağladı. Demir ile kızları, kabloyu ip gibi kullanarak binadan çıkmayı başardı.
4 katlı binanın 3'üncü katında oturduğunu belirten Zeliha Demir, "O anlar, anlatılmıyor; çok kötüydü. 2 kızım ile balkona çıktık. İnternet kablosu ile kızlarımı aşağıya sallandırdım, sonra kendim indim. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım. Binamız büyük hasar gördü, 2 komşumuz vefat etti." dedi.
Şu anda barınmak için bir yer aradıklarını söyleyen Demir, "Bulduğum yer nereyse, orada yatıp kalkıyorum. Başımı sokacak bir yer arıyorum. Başımı sokacak bir yer bulursam; işime devam edip, çocuklarımı yanıma alacağım. Başka da bir amacım yok." diye konuştu.
"ÇADIR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Deprem anında çalıştığını söyleyen Zeliha Demir'in eşi Hayri Demir (48) de "Eşim ve 2 çocuğum evdeydi. O anda gerçekleşen afeti tarif edemiyorum. Onları görünce sadece sevindim; sağ salim gördüğüm için çok mutlu oldum." dedi.
Çadır da olmadığı için taziye evlerinde konakladıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:
"Başvuru yaptık ama çadır temin edilmedi. Sıraya alındık, çadır çıkmasını bekliyoruz. Çadır ayarlayabilirsek, işimizde çalışarak hayat mücadelesine devam edeceğiz. Tek düşüncemiz, bu. Sadece sığınacak bir çadırımız olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Tek sorunumuz barınma."