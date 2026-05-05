Çöken istinat duvarı evlerin duvarını yıktı. 10 ev tahliye edildi

Apartman sakinlerinden Zabit Işık, sabaha karşı büyük bir sesle uyandıklarını belirterek, "Ben önce yıldırım düştü sandım. Duvarın çökeceği hiç aklımıza gelmedi. Yapılan istinat duvarı hem bizim hem de karşı komşumuzun binasına zarar verdi. Arkadaki binanın da çökmesi an meselesi. Duvar çökünce binanın altı boşaldı, her an bina da çökebilir." dedi.

Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı ise, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktığımızda duvarın birinci kattaki komşularımızın evine girdiğini gördük. Tüm apartman sakinleri aşağı indik. Daha önceden buranın risk taşıdığı belliydi. Gelen ekipler binanın riskli olduğunu söyleyerek içeri girilmemesi yönünde uyardı. Biz de eşyalarımızı alarak evi geçici süreyle tahliye ettik" diye konuştu.