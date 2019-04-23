İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Çiğdemlik Sokak'taki bir inşaatta dolgu çalışması öncesi inceleme yapmak isteyen kepçe operatörü Erdem Boyraz, üzerinde yürüdüğü merdivenin çökmesi sonucu inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.
Boyraz, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Boyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çöken merdivenden düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Ümraniye'de bir inşaat alanında merdivenin çökmesi sonucu boşluğa düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Çiğdemlik Sokak'taki bir inşaatta dolgu çalışması öncesi inceleme yapmak isteyen kepçe operatörü Erdem Boyraz, üzerinde yürüdüğü merdivenin çökmesi sonucu inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.