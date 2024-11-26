Çöken toprağın altında kalan inşaat işçisi hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

TOPRAK ALTINDAN MESAİ ARKADAŞLARI ÇIKARMIŞ



Olay yerine gelen ekipler inşaatta çalışan diğer işçiler tarafından toprak altından çıkarılan ve kalbinin durduğu belirlenen Hamoud Alkhlıfa’ya müdahale etti. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



Talihsiz işçi hastanede yapılan müdahalelere rağmen duran kalbi çalıştırılamayarak yaşamını yitirdi.

Hamoud Alkhlıfa’nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.