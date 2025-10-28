Çöken yola kamyonun tekeri düştü

Haznedar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak'ta seyir halindeki kamyon, yolda yaşanan çökme üzerine arka tekerleği çukura düşerek mahsur kaldı.



Şoför ve vatandaşların çabasıyla kamyon, bulunduğu yerden çıkarılamayınca belediye ve polis ekiplerine haber verildi.



Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, Güngören Belediyesi ekiplerince de kamyonu kurtarma çalışması yapıldı.



Halat bağlanan kamyon, kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yolun çöken kısmı da ekiplerce doldurularak düzeltildi.