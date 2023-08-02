Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

ANKARA'DA SICAKLIK 39 DERECEYE ÇIKACAK

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.



Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.



İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI



Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:



"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."