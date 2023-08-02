Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başlıyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.
ANKARA'DA SICAKLIK 39 DERECEYE ÇIKACAK
3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.
Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.
İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI
Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:
"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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