Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Her yıl ağustos ayının ilk günlerine denk gelen çöl sıcakları başlıyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, 'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Eyyam-ı bahur nedir? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, bitecek?

Eyyam-ı bahur nedir? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, bitecek?

Haberi Görüntüle

ANKARA'DA SICAKLIK 39 DERECEYE ÇIKACAK

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, ’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI

Ankara Valiliği de vatandaşlara uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...