Çöl sıcakları kavuracak: Marmara'da 40 derece alarmı!

Meteorolojiye göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Türkiye'de bu hafta Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 26°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 26°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 19°C, 37°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 23°C, 30°C

Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu



TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 23°C, 43°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık